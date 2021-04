[특징주] 크라운제과 52주 신고가

[아시아경제 황준호 기자] 19일 코스피에서 크라운제과 크라운제과 264900 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 2,200 등락률 +14.77% 거래량 4,559,857 전일가 14,900 2021.04.19 10:40 장중(20분지연) 관련기사 크라운제과, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.24%음식료株, 실적 기대감에 상승[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close 가 29% 넘는 급등세를 나타냈다.

19일 오전 9시57분 현재 크라운제과 크라운제과 264900 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 2,200 등락률 +14.77% 거래량 4,559,857 전일가 14,900 2021.04.19 10:40 장중(20분지연) 관련기사 크라운제과, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.24%음식료株, 실적 기대감에 상승[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close 의 주가는 주당 2만3750원으로 전 거래일 종가 대비 29.78% 오른 것으로 나타났다.

윤석열 전 검찰총장이 차기 대권 주자 선호도 조사 결과 1위를 기록한 것에 따른 급등세로 분석된다.

이날 리얼미터의 차기 대권주자 선호도 조사에서 윤석열 전 검찰총장이 이재명 경기도지사에 앞선다는 조사 결과가 발표됐다. 특히 윤석열 전 총장은 모든 여권 주자들과의 가상 양자대결에서 50%를 넘어 앞섰다.

다만 윤영달 크라운제과 크라운제과 264900 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 2,200 등락률 +14.77% 거래량 4,559,857 전일가 14,900 2021.04.19 10:40 장중(20분지연) 관련기사 크라운제과, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.24%음식료株, 실적 기대감에 상승[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close 회장과 윤 전 총장의 종친이 다른 것으로 알려졌다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr