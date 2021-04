김영록 지사, 담양군 방문 코로나 대응 관계자 격려

담양 공공형 격리·보호 시설 건립 도비 5억 원 지원 약속, 마스크 3만 장 전달





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 18일 김영록 전남도지사가 12명의 코로나19 확진자가 발생한 담양지역을 방문해 발생 현황과 대응 상황을 듣고 관계자를 격려했다고 밝혔다.

이날 김 지사는 휴일임에도 불구하고 담양지역을 방문해 “대규모 확산으로 이어질 수 있는 엄중한 상황에 전 군민과 공직자 대상 전수검사 등 발 빠른 대응이 돋보였다”며 “오늘 담양군에서 건의한 공공형 격리·보호시설 건립 사업비로 5억 원의 도비를 지원하겠다”고 약속했다.

또 군민들을 위해 마스크 3만 장을 전달하며 연일 방역에 힘쓰고 있는 관계자들에게 격려의 말을 전했다.

담양군은 지난 14일부터 18일까지 12명의 코로나19 신규 확진자가 발생함에 따라 11개 면에 임시 선별진료소를 설치했다.

군은 지역사회 확산을 차단하기 위해 공무원과 군민을 대상으로 선제적 전수검사를 했으며 신속한 심층 역학조사를 통한 감염경로 파악 등 발 빠르게 대응하고 있다.

