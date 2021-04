티케이케미칼, 대한해운 주식 190억원 규모 추가 취득

[아시아경제 이정윤 기자] 티케이케미칼 티케이케미칼 104480 | 코스닥 증권정보 현재가 4,460 전일대비 355 등락률 +8.65% 거래량 28,268,987 전일가 4,105 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 대기업 간 빅딜! “해상풍력” 대규모 인프라 구축!! 주가 날아오를 최대 수혜 株!!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언!반도체 수출 증가!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 ‘이 종목’!! 주가 훨훨 close 은 계열회사인 대한해운의 주식 735만646주를 190억3817만3140원에 추가 취득하기로 결정했다고 16일 공시했다.

이는 기준 자기 자본 대비 7.12% 수준이다. 취득 후 소유주식수는 총 3628만5226주로 지분비율은 11.37% 수준이다. 취득예정일자는 2021년 6월 17일이다. 회사 측은 "계열회사 기업가치 제고 및 지분율 유지를 위한 것"이라고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr