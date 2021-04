[종합] 송영길 "난 계보찬스 안 써"…우원식 "시작부터 분열 조장"

송영길 "특정 후보 지지 당 발전 도움 안 돼"

우원식 "있지도 않은 계파 덧씌워"

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당 당권주자 간 '계파 논쟁'이 벌어지고 있다. 당 대표 경선에 나선 송영길 의원이 경쟁 후보인 홍영표·우원식 의원의 계파를 겨냥해 "저는 계보 찬스를 쓰지 않는 평등한 출발선에 선 민주당원"이라고 하자, 우 의원은 "단결과 통합의 전당대회를 분열로 이끌지 말라"고 반발했다.

우 의원은 16일 페이스북에 "제 정치의 핵심은 을지로위원회"라면서 "초선부터 최다선까지 모두 을지로위원회를 우원식 정치로 보고, 우원식 정치가 맞다고 인정했으며 민생 개혁에 성과 낸 것을 지지하고 있다"고 말했다.

이어 "문재인 대통령께서도 당 대표 시절 '을지로위원회는 우리 당과 민심을 연결하는 징검다리'라고 하셨다. 을지로위원회도 계파인가?"라고 물었다.

그러면서 "시작부터 있지도 않은 계파로 상대방을 덧씌우는 분열주의가 송영길 후보의 선거 기조인가"라며 "여러 차례 도전했지만 왜 당 안에서 한 단계 더 성장하지 못하고 있는지, 송 후보가 스스로 돌아봐야 한다"고 비판했다. 이어 "남을 비판하는 것부터 시작하지 말고 자신의 핵심 정치 철학이 무엇인지부터 밝히라"고 꼬집었다.

앞서 송 의원은 이날 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'와 인터뷰에서 "홍영표 의원은 부엉이 모임의 지지를 받고, 우원식 의원은 민평련(민주평화국민연대)이라는 당내 모임의 지지를 받는 것으로 알려져 있다"며 자신은 계보 찬스를 쓰지 않는 후보라고 강조했다.

'부엉이 모임'은 친노·친문 핵심 인사들의 친목 그룹으로, 지난 2018년 해체되고 '민주주의 4.0'이라는 연구단체 결성으로 이어졌다. 민평련은 고(故) 김근태 의원을 중심으로 재야 운동권 출신이 주축이 된 모임이다.

송 의원은 "저도 김근태 선배님을 존경하고 그분의 철학을 계승·발전하는 것은 당에 필요한 일이라 생각한다"면서도 "김근태 철학 연구모임, 추모 모임을 넘어 전국적 조직을 만들어 '당내 당'처럼 특정 후보를 몰아서 지지해주자는 것은 당 발전에 별로 도움이 안 될 것"이라고 지적했다.

이어 "부엉이 모임도 마찬가지"라면서 "우리 모두 문재인 대통령을 한 몸으로 지지한 민주당원인데 따로 '우리만 친문이다'라고 부엉이 모임을 만드는 것은 설득력이 없고 괜히 편을 가르는 계보를 만드는 것"이라고 비판했다. 그러면서 "원 팀 민주당으로 융합되는 것이 당의 발전과 앞으로 대선 승리에 중요하다"고 강조했다.

