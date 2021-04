쌍용차, 부품 조달 차질로 다음주 평택공장 가동 중단

[아시아경제 이창환 기자] 쌍용차는 협력사의 납품 거부에 따른 생산 부품 조달 차질로 오는 19일부터 23일까지 평택공장의 가동을 중단한다고 16일 밝혔다.

생산 재개 예정일은 26일이다. 법원은 전일 쌍용차에 회생절차 개시 결정을 내린 바 있다.

쌍용차는 차량용 반도체 수급난으로 지난 8∼16일에도 평택공장의 생산을 중단했다.

