청와대 개각에 민주당 “국정쇄신 단초 되길”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 16일 청와대 개각에 대해 “국정쇄신의 단초가 되길 기대한다”고 말했다.

허영 민주당 대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 “이번 개각은 대규모 인적 쇄신을 통해 그 약속을 지키고 더욱 세심히 민생을 챙기겠다는 의지로 풀이된다”며 이같이 밝혔다.

허 대변인은 국무총리로 지명된 김부겸 전 행정안전부 장관에 대해 “4선 의원 출신으로 풍부한 정치 경험과 소통 능력, 국무위원을 지낸 경륜을 갖췄다”며 “영남 출신으로서 국토 불균형 해소와 지역주의 타파를 위해 누구보다 앞장서 왔다”고 평했다.

변창흠 국토부 장관의 후임으로 지목된 노형욱 국토교통부 장관 내정자에 대해선 “국무조정실장을 역임하여 국토 분야를 비롯한 국정 전반에 대한 이해도가 높다”며 “과감한 정책 조정과 추진 능력을 바탕으로 부동산 시장 안정과 부패청산, 국토 균형발전 등 당면과제를 속도감있게 해결해 나갈 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “이로써 문재인 정부가 임기의 마지막까지 국정을 안정적으로 수행할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “민주당은 당정 간 공조를 강화하여, 당면한 민생 현안들을 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 강조했다.

