[특징주]코로나19 진단키트 관련주 유유제약, 연일 강세

[아시아경제 박소연 기자] 유유제약 유유제약 000220 | 코스피 증권정보 현재가 17,600 전일대비 1,300 등락률 +7.98% 거래량 4,911,191 전일가 16,300 2021.04.16 10:31 장중(20분지연) 관련기사 정부 백신 확보! 주목해야 할 ‘이 백신’ 국내 도입!! 주가 올라갑니다!!국내 대기업과 손잡은 ‘바이오’ 新 대장 株! 지금 놓치면 후회합니다정부 대규모 지원!! ‘주가 상승’ 백신 임상 진입 소식!! 이제는 잡으세요 close 이 연일 강세다.

16일 오전 10시 5분 기준 유가증권 시장에서 유유제약1우 유유제약1우 000225 | 코스피 증권정보 현재가 25,800 전일대비 5,950 등락률 +29.97% 거래량 668,018 전일가 19,850 2021.04.16 10:31 장중(20분지연) 관련기사 유유제약1우, 커뮤니티 활발... 주가 3.97%. 코스피, 사흘째 1%대 상승마감…2500선 '눈앞'코스피, 9.07p 오른 1906.94 마감(0.48%↑) close 는 전일보다 5950원(29.97%) 오른 2만5800원에 거래되고 있다.

유유제약2우B 유유제약2우B 000227 | 코스피 증권정보 현재가 47,700 전일대비 11,000 등락률 +29.97% 거래량 24,275 전일가 36,700 2021.04.16 10:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 사흘째 1%대 상승마감…2500선 '눈앞'[오늘의 상하한가] 코디, 감사의견 거절 ‘下’3일 코스피, 2.69p 오른 2394.48 마감(0.11%↑) close 는 전일보다 1만1000원(29.97%) 오른 4만7700원에 거래되고 있다.

유유제약은 전일보다 1700원(10.43%) 오른 1만8000원에 거래되고 있다.

유유제약은 최근 오세훈 서울시장의 진단키트 도입 촉구로 주가가 강세를 보이고 있다.

유유제약은 SD바이오센서와 코로나19 진단키트를 수출 공급계약을 체결해 유통을 담당하고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr