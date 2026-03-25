유유제약 유유제약 close 증권정보 000220 KOSPI 현재가 4,330 전일대비 85 등락률 +2.00% 거래량 51,180 전일가 4,245 2026.03.25 12:02 기준 관련기사 유유제약, 창립 85주년 기념식 개최…배당 10% 이상 올려 유유제약, 영국 동결건조 펫푸드 기업에 전략적 투자 [인사]유유제약 전 종목 시세 보기 은 자사주 소각 및 배당금 증액으로 주주환원 및 주주가치를 제고하겠다는 기업가치 제고 계획을 24일 공시했다.

충북 제천시에 위치한 유유제약 본사 전경. 유유제약 AD 원본보기 아이콘

유유제약은 상반기 중 보유한 자사주 소각을 완료해 적극적인 주주환원 정책을 추진한다. 또 지속적인 고배당 분리과세를 목표로 배당금 증액을 위해 진행할 계획이다. 유유제약의 지난해 이익배당금은 전년 대비 10.7% 증가한 21억원이며 배당성향은 26.2%다.

박노용 유유제약 대표는 "회사를 믿고 지지해주신 주주들의 성원에 보답하기 위해 자사주 소각 및 현금배당 증액을 결정했다" 며 "앞으로도 회사와 주주가 함께 상생하는 경영활동을 지속적으로 진행하겠다"고 말했다.

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유유제약은 지난해 연결기준 매출액 1408억원, 영업이익 110억원, 당기순이익 91억원을 기록해 2년 연속 견조한 경영실적을 기록했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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