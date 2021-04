[클릭 e종목]"한샘, 올해도 안정적인 성장세 지속 전망"

[아시아경제 송화정 기자]SK증권은 16일 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 3,500 등락률 -2.89% 거래량 76,139 전일가 121,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "한샘, 비수기에도 성장세 지속...목표가 19%↑"[클릭 e종목]"한샘, 본격 성장 스토리 시동...목표가 ↑"한샘, 리모델링/인테리어 테마 상승세에 5.29% ↑ close 에 대해 올해도 안정적인 성장이 이어질 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 15만원을 유지했다.

신서정 SK증권 연구원은 "한샘의 투자포인트는 인테리어 시장 성장 속 시장점유율 확보, 온라인 가구 시장 성장 속 가구 플랫폼 업체로서의 변화 기대감 등 크게 두 가지"라며 "한샘몰의 경우 지난해 높은 성장성을 입증했는데 올해도 온라인 확대 전략에 따른 높은 성장률이 기대된다"고 분석했다. 한샘몰은 지난해 거래액 기준 비중이 전년 동기 대비 15%포인트 상승했으며 체류시간(초)은 66.7%, 객단가는 15.8% 각각 증가했다.

한샘의 올해 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. SK증권은 한샘의 1분기 매출액을 5443억원, 영업이익은 235억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 10.5%, 37% 증가한 수치다. 올해 2월 기준 전체 가구 판매액 성장률은 전년 동기 대비 10%를 기록했다. 온라인 및 모바일 가구 판매 성장률은 각각 21.5%, 28.3%를 기록하며 전체 시장 성장률을 웃돌았다. 신 연구원은 "1분기의 경우 통상적으로 설 연휴 영향 및 계절적 비수기임에도 불구하고 안정적인 성장세를 지속하고 있다"면서 "올해도 안정적인 실적이 예상되기 때문에 작년의 성장이 코로나19로 인한 일회성 이슈가 아님을 증명하는 한 해가 될 것"이라고 말했다.

