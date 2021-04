[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 오스템임플란트=오스템홀딩스와 오스템임플란트로 분할 결정

◆ 삼표시멘트=문종구 대표 사임으로 이종석 단독 대표 체재 전환

◆ 초록뱀미디어=75억원에 에베레스트인베스트먼트 지분 75% 취득

◆ 에이치디=124억원 규모 제3자배정 유상증자 철회

