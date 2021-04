경기도, 로봇산업 실증화에 5억1000만원 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 산업현장의 로봇산업 실증화 지원에 총 5억1000만원을 투입한다.

경기도는 최근 비대면 경제 확산에 따라 다양한 산업분야에서 로봇활용에 대한 수요가 증가함에 따라 산업현장 내 로봇 보급 활성화를 목적으로 '2021 경기도 로봇 실증화 지원 프로그램'을 추진한다고 16일 밝혔다.

신청 대상은 물류, 제조, 의료 등 산업 현장 내 로봇기술 적용을 원하는 도내 중소기업이다. 단독 또는 수요기업과 공급기업의 컨소시엄 형태로 참여 가능하다.

도는 심사를 통해 최종 4개 과제를 선정해 기술개발이 완료된 로봇의 현장 실증화 및 사업화에 필요한 비용을 과제 당 최대 1억5000만원, 총 5억1000만원까지 지원한다.

참여를 원하는 기업은 오는 23일까지 사업계획서 등 서류를 구비해 경기도경제과학진흥원 미래기술진흥팀으로 우편 또는 방문 접수하면 된다.

임문영 도 미래성장정책관은 "코로나19로 비대면 제조공정 및 서비스에 대한 수요가 증가하고, 위험 감소와 효율 증가를 위한 로봇 도입을 원하는 기업이 늘고 있다"면서 "지난해까지 R&D 중심으로 지원해왔으나 올해는 로봇 실증화에 집중해 기업 육성을 지원할 예정"이라고 밝혔다.

도는 올해 실증화 지원 프로그램 외에도 컨퍼런스 개최, 판로개척(마케팅) 지원 등 로봇 산업 활성화를 위한 다양한 사업을 추진한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr