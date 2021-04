文대통령 확보한 모더나, 美 우선공급에 2분기 도입 불투명

[아시아경제 조현의 기자] 모더나가 오는 7월까지 미국에 코로나19 백신 2억회분을 공급한다고 밝혔다. 아스트라제네카와 얀센 백신의 혈전 부작용 등으로 전 세계 백신 공급에 차질이 생긴 가운데 한국을 포함한 다른 국가는 공급 일정이 후순위로 밀리게 됐다.

13일(현지시간) 모더나는 홈페이지에 "미국 정부에 다음 달 말까지 1억 회분을, 7월 말까지 추가로 1억 회분을 공급하겠다"고 밝혔다. 미국 외 지역에 대해서는 "미국보다 공급망 구축이 1분기 정도 늦어지지만 계속 확장하는 중"이라고 했다.

문재인 대통령은 지난해 말 모더나 CEO와 직접 통화해 오는 5월부터 4000만회분을 공급받기로 했지만 당장 국내 공급 여부가 불투명해졌다. 또 유럽연합(EU), 영국, 일본, 캐나다, 스위스, 카타르 등이 한국보다 먼저 계약한 만큼 모더나가 미국 외 지역에 공급을 시작하더라도 당장 확보하기 어려울 것으로 분석된다.

한국은 모더나 2000만명분, 노바백스 2000만명분, 화이자 1300만명분, 아스트라제네카 1000만명분, 얀센 600만명분을 선구매 계약했다. 세계보건기구(WHO)가 주도하는 국제 백신 공유 프로그램 '코백스 퍼실리티'를 통해선 1000만명분을 확보했다.

올해 상반기 도입이 확정된 물량은 904만4000명분으로, 이 중 아스트라제네카 백신이 59%인 533만7000명분이다. 정부는 2분기부터 얀센, 노바백스, 모더나 등 다른 백신도 도입할 방침이었으나 아직 초도물량조차 결정되지 않은 상태다.

