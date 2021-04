키네프, 시간대별 맞춤 피부 관리 ‘더마사이클 프로그램’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 키네프가 시간대 별로 달라지는 피부 변화에 맞춘 '키네프 더마사이클 프로그램' 2종을 출시한다고 14일 밝혔다.

이번 키네프 더마사이클 프로그램은 낮과 밤 시간대별로 피부의 상태가 변화하는 것에 착안했다. 낮 시간 동안 피부는 외부 자극에 노출되어 피부 스스로를 보호하려는 특성을 보이는 한편 밤에는 낮 시간 동안 자극받은 피부를 회복하려는 성질로 피부 장벽이 느슨해지며 피부의 흡수력이 높아진다.

낮 동안 사용하는 '키네프 31 올데이 쉴드 크림'은 히알루론산 8종, 비타민 8종, 아미노산 3종, 미네랄 6종 등 피부 보호 특화 성분을 바탕으로 개발된 키네프 독자 성분인 키네프 더마사이클 데이 콤플렉스가 함유됐다.

밤에 사용하는 '키네프 102 나이트 리뉴얼 크림'은 하루 중 비교적 짧은 수면 시간에 스트레스 받은 피부의 집중적인 진정과 영양 부여를 돕기 위해 독자 개발 성분 키네프 더마사이클 나이트 콤플렉스를 담았다.

이번 키네프 더마사이클 프로그램에는 공통적으로 식물 유래 비타민 E 성분으로 알려진 토코트라이엔올이 핵심 성분으로 함유됐다. P&K피부임상연구센타에서 최근 임상시험을 진행한 결과 키네프 더마사이클 프로그램 두 가지 제품을 함께 사용할 경우 30분, 7일의 짧은 시간 내에도 피부 변화가 있는 것이 확인됐다.

키네프 마케팅 담당자는 “키네프 더마사이클 프로그램은 시간대별 피부 변화에 따라 집중 성분을 달리하고 독자적인 배합 성분을 적용하는 등 과학적인 접근을 바탕으로 출시한 피부 케어 솔루션”이라며 “안전하고 효과가 높은 제품으로, 키네프만의 피부 케어 노하우를 집약한 이번 솔루션을 통해 가정에서도 단계별 피부 변화를 직접 경험해보시기 바란다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr