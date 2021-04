[포토]유덕열 동대문구청장 ‘119 릴레이 챌린지’ 동참

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 지난 12일 ‘119 릴레이 챌린지’에 동참했다. ‘119 릴레이 챌린지’는 화재예방을 위해 주택용 소방시설인 소화기와 감지기 설치 중요성을 알리는 캠페인이다.

유성훈 금천구청장의 지명을 받아 이번 캠페인에 참여한 유덕열 구청장은 ‘하나의 집·차량마다, 하나의 소화기·감지기를, 구비합시다’라는 문구와 함께 인증사진을 SNS에 공개하며 가정 내 소방시설 설치를 독려했다.

동대문구는 2019년부터 주택가 화재예방을 위해 화재취약가구에 화재경보기 및 소화기 보급, 관내 다중이용시설 화재대피용 방연마스크 지원, 소방차 불통지역 등 화재 취약지역에 비상소화장치함 설치 등 화재예방을 위해 다양한 사업을 추진해왔다.

유덕열 구청장은 “나와 이웃 모두의 안전을 위해 각 가정마다 감지기와 소화기를 꼭 설치하기 바란다”며 주민들의 참여를 당부했다.

이어 ‘119 릴레이 챌린지’에 동참할 다음 주자로 강인규 나주시장, 김광철 경기도 연천군수를 지명했다.

