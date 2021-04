모더나도 "2차 접종 6개월 후 예방효과 90%대"

[아시아경제 조현의 기자] 화이자에 이어 모더나의 코로나19 백신도 2차 접종 6개월 후 예방 효과가 90%대를 유지하는 것으로 나타났다.

13일(현지시간) CNBC에 따르면 모더나는 3상 임상시험 업데이트 예비 결과를 공개했다.

회사 측에 따르면 모더나 백신은 2차 접종 6개월 후에도 90% 이상의 예방 효과를 보였다. 접종 6개월 후에도 중증 코로나19를 예방하는 데 95% 이상의 효과를 나타냈다.

이번 3상 시험 업데이트 결과는 지난 9일까지 발생한 코로나19 확진자 900여명의 사례를 분석한 결과를 담았다. 이 중 100명 이상은 중증 환자다.

모더나는 예방 효과가 6개월 이상 지속한다는 임상시험 결과를 근거로 자사 백신의 정식 사용승인을 신청할 수 있을 것으로 전망된다. 현재 모더나 백신은 미 식품의약국(FDA)의 긴급 사용 승인을 받은 상태다.

화이자도 지난 1일 3상 시험 참여자를 대상으로 한 분석 결과 백신 예방 효과가 6개월 후 91.3%였다고 발표했다. 화이자와 모더나 백신은 모두 mRNA(메신저 리보핵산) 방식으로 개발됐다.

