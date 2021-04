[아시아경제 온라인이슈팀] 레드벨벳 예리가 일상 속 모습을 공개했다.

최근 예리는 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 예리는 편안한 복장으로 와인 매장을 구경하고 있으며, 함께 게재된 클로즈업 셀카가 눈길을 사로잡는다.

사진을 본 팬들은 '정말 예쁘다' '예리 더현대서울 갔네' '예리 패션 따라하고싶다' 등의 댓글을 달며 뜨거운 관심을 보였다.

한편 예리는 디지털 드라마 '블루버스데이'에 출연할 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr