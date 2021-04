한미약품 "포지오티닙, 일2회 복용으로 안전성·내약성 ↑"

AACR서 파트너사 스펙트럼 발표

[아시아경제 김지희 기자] 한미약품은 파트너사 스펙트럼이 오는 15일까지 온라인으로 열리는 미국암연구학회(AACR)에서 자사 항암신약 ‘포지오티닙’의 추가 임상 데이터를 발표했다고 14일 밝혔다.

이번 발표에서 스펙트럼은 상피세포성장인자수용체(EGFR) 또는 사람상피세포성장인자수용체2형(HER2) 엑손 20 삽입 돌연변이가 있는 비소세포폐암 환자에 포지오티닙을 투여하는 연구의 데이터를 공개했다. 스펙트럼에 따르면 1일 2회 용법(BID) 투여시 내약성이 개선됐고 1일 1회 용법(QD)과 비교해 복용 중단률이 감소했다. 또 3등급 이상의 부작용이 지속적으로 감소됐으며, 항종양 효과 활성화도 확인됐다.

이 데이터는 ZENITH 20으로 명명된 글로벌 임상의 ‘코호트 5’ 예비 데이터다.

프랑수아 레벨 스펙트럼 최고의료책임자(CMO)는 "다양한 EGFR과 HER2 Exon20 변이 비소세포폐암 연구 집단에서의 여러 투여 용법 중 8㎎씩 1일 2회 투여한군(BID)이 가장 효과가 좋았다"며 "개선된 치료 효과와 함께 낮아진 부작용 비율이 확인돼 매우 고무적"이라고 말했다.

