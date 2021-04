이준석 "與, 페미니즘 하다 선거 진 것" vs 진중권 "마초사회 지능 떨어져"

'페미니즘' 두고 연일 설전

이준석 "이제는 외우라는 말까지…경전인가"

진중권 "정치 하려면 외워라" 정면 응수

[아시아경제 임주형 기자] 이준석 전 국민의힘 최고위원과 진중권 전 동양대 교수가 연일 '페미니즘' 공방을 벌이고 있다. 앞서 이 전 최고위원은 더불어민주당 4·7 재보선 참패 원인과 관련해 "여성주의 운동에만 올인했다"고 평가했고, 진 전 교수는 "질 나쁜 포퓰리즘"이라고 지적했다.

이 전 최고위원과 진 전 교수간 페미니즘 설전은 지난 9일 시작됐다. 이날 이 전 최고위원은 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "(이번 선거는) 민주당이 2030 남성의 표 결집력을 과소평가하고 여성주의 운동에만 올인했으니 이런 결과가 나온 것"이라고 주장했다.

그는 "유시민 씨 같은 분은 남성이 축구보고 롤 하느라 여성보다 공부를 안 하니 여성보다 불리하다는 어처구니없는 소리나 해댔다"라며 "박원순 시장 성추문 앞에 서서는 페미니스트들이 만족하지 못할만한 이야기를 하고, 피해호소인 이야기를 하니까 페미니스트 표도 달아나서 20대 여성층에서 군소 후보에게 15%를 빼앗긴 것"이라고 분석했다.

이어 "성평등이라고 이름 붙인 왜곡된 남녀 갈라치기를 중단하지 않으면 민주당에 20대 남성 표가 갈 일은 없다"라고 강조했다.

이에 진 전 교수는 이 전 최고위원이 쓴 글에 댓글을 통해 "아주 질 나쁜 포퓰리즘"이라고 꼬집었다. 이에 대해 이 전 최고위원은 "그건 50대 이상의 성평등에 대한 인식과 2030의 인식이 다르기 때문"이라고 반박했다.

두 사람의 공방은 13일에도 이어졌다. 이날 이 전 최고위원은 자신의 '반페미니즘' 행보를 비판한 칼럼 내용을 페이스북에 공유하면서 "이제는 계몽사상이니까 그냥 페미니즘을 외우라는 주문까지 나온다"라며 "님들에게는 (페미니즘이) 성경입니까, 외우게"라고 비판했다.

해당 칼럼은 이주엽 작사가 겸 'JNH뮤직' 대표가 기고한 것으로, 이 대표는 이 전 최고위원을 겨냥해 "페미니즘은 자신의 이해에 따라 선택적으로 받아들여도 좋을 이념이 아니다"라며 "이 시대 삶의 기본값이다. 반페미니즘은 편견과 차별에 봉사하는 시대착오적 태도일 뿐"이라고 지적했다.

이를 두고 이 전 최고위원은 "진 전 교수랑 대화하다가 이런 글을 마주치니 진 전 교수가 그립다"고 토로했다.

그러나 진 전 교수는 오히려 "이해가 안 되면 (페미니즘을) 외우는 것도 나쁘지 않다"며 "정치를 하려면"이라고 꼬집었다.

또 진 전 교수는 이날 이 대표가 쓴 칼럼을 자신의 페이스북에 공유하며 "완전무장을 한 채 아버지 머리에서 불쑥 태어난 아테나 여신처럼, 자신이 아버지 남근 구멍에서 바로 성체로 튀어나온 줄 아는 게 아닌가 하는 생각이 들게 하는 남자들이 더러 있다"고 지적했다.

그러면서 "'여성 조직원이 늘어나면 조직 전체의 집단지성 수준이 오른다'는 하버드 비즈니스 리뷰의 글이 있다"며 "마초 사회는 지능이 떨어진다. 경험적으로도 맞는 것 같다"고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr