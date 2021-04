[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 13일 화상회의로 열린 선진 5개국 특허청(IP5) 차장회의에 김용선 차장이 참석해 첨단기술·인공지능 관련 IP5 협력 로드맵 수립과 심사정책·제도 조화방안 및 차기 고위급회의 개최 계획 등을 논의했다고 밝혔다. 이날 회의는 오는 6월 개최될 IP5 청장회의에서 다뤄질 의제를 사전에 조율하기 위한 자리로 마련됐다. IP5는 한국·미국·중국·일본·유럽 특허청으로 구성된다. 김 차장이 화상회의에서 각국 특허청 차장들과 의견을 나누고 있다. 특허청 제공

