GS샵, 실시간 명품직구 서비스 ‘GS가 구하다’ 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 14일 실시간 명품직구 서비스 ‘GS가 구하다’를 신규 론칭한다고 밝혔다.

GS가 구하다는 유럽 부티크에서 업데이트되는 해외 명품을 실시간으로 확인하고 구매할 수 있는 모바일 전용 서비스다. GS샵과 GS샵 투자사인 블록체인 명품 큐레이션 플랫폼 구하다가 함께 제공한다.

블록체인 명품 큐레이션 플랫폼 구하다는 글로벌 명품 부티크의 물류환경 변화 및 재고상황 등을 실시간으로 파악할 수 있는 독자적인 커머스 연동 기술을 보유하고 있다. 또한 명품 유통의 모든 과정을 블록체인으로 관리하고 이를 기반으로 정품 이력조회 서비스를 제공한다.

GS가 구하다 고객들은 유럽 부티크 명품을 실시간으로 조회한 후 품절 및 가격변동 걱정 없이 구매할 수 있다. 가품 우려 없이 정품을 안전하게 구매할 수 있음은 물론이다. 배송은 평균 영업일 기준 5~7일내 받아볼 수 있다.

GS가 구하다 론칭을 기념한 이벤트도 준비했다. GS샵은 오는 20일까지 구매하는 고객 전원에게 구매금액의 10%를 적립금(최대 10만원)으로 제공하고, 5000원 상당의 스타벅스 상품권을 증정한다. 다음달 13일까지 구매하는 고객을 대상으로는 셀린느 비사체 숄더백, 마르니 트렁크백, 버버리 벨트백을 추첨을 통해 제공하는 이벤트도 연다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr