풀무원, 정·백·홍 천만봉 판매 기념 ‘미니캐리어팩’ 1만개 한정 판매

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원식품은 자연은 맛있다 정면, 백면, 홍면, 직화짜장을 담은 미니캐리어팩 기획세트를 온라인에서 1만 개 한정 판매한다고 14일 밝혔다.

이번 ‘자연은 맛있다 미니캐리어팩 기획세트’는 화이트, 일루미네이팅(노란색 계열) 두 가지 색상의 미니캐리어에 자연은 맛있다 정면, 백면, 홍면, 직화짜장 총 16봉지를 담아 각 5000개씩 준비했다. 이번 한정판은 SSG닷컴, 롯데몰, 홈플러스몰에서 15일부터 구매할 수 있다.

‘자연은 맛있다 미니캐리어팩 기획세트’는 봄 시즌을 맞이해 가벼운 나들이, 피크닉, 캠핑 등 소규모 야외 활동에 유용하다. 미니캐리어에 로스팅 라면 ‘정면·백면·홍면’과 ‘직화짜장’까지 들어있어 취향에 따라 4가지 라면을 맛볼 수 있다. ‘직화짜장’은 4월 14일 '블랙데이'를 맞이해 특별히 ‘정백홍’과 함께 구성했다.

‘자연은 맛있다 정백홍’은 풀무원이 지난해 라면사업 재도전을 하며 출시한 풀무원의 새 라면이다. 로스팅 공법으로 소고기, 버섯, 대파, 마늘, 조개, 새우 등 원재료의 맛을 끌어올렸으며, 지난달 누적 판매 천만 봉지를 넘어섰다.

김종남 풀무원식품 자맛사업부 PM은 “풀무원의 로스팅 라면 정백홍 천만 봉 판매 기념으로 가벼운 피크닉이나 캠핑에 유용한 미니캐리어팩을 준비했다”며 “풀무원 로스팅 라면과 함께 즐거운 봄나들이를 즐기시길 바란다”고 전했다.

