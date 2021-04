성남~광주 잇는 '이배재도로' 7년4개월만에 완공…26일 개통

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기도 성남시 상대원동과 광주시 목현동을 잇는 지방도 338호선(이배재도로) 2.24㎞ 확장구간이 오는 26일 오후 4시 개통된다.

이번 개통은 성남시와 광주시가 이배재도로 확장공사에 관한 협약에 이어 공사에 나선 지 7년4개월만이다.

왕복 2차로, 폭 7m이던 이배재도로는 왕복 4차로, 폭 19m로 확장됐다.

확장구간엔 이배재터널과 상대원터널, 상대원교가 설치됐다.

성남 구간은 1.43㎞, 광주 구간은 0.81㎞다.

총 사업비 816억원이 들었으며 경기도가 43.3%를, 성남시와 광주시가 각 29.4%, 27.3%를 분담했다.

시 관계자는 "옛 이배재도로는 굴곡과 경사가 심해 눈만 내리면 통제됐지만, 도로를 넓히고 2개의 터널을 설치해 폭설에도 차량이 통행할 수 있다"면서 "성남과 광주를 오가는 차량 운전자의 교통편의와 인근 성남하이테크밸리의 원활한 물류 수송, 지역경제 활성화가 기대된다"고 설명했다.

