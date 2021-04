[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기) 자원봉사단이 75세 이상 어르신들의 원활한 백신 접종을 지원하기 위해 나섰다.

지난 1일부터 11개 봉사단 및 개인봉사자 등 총 56명이 봉사활동에 참여하고 있으며 이달 말까지 이어진다.

봉사자들은 접종센터를 방문하는 어르신들이 무사히 접종받을 수 있도록 주민센터와 접종센터를 오가는 셔틀버스에서 내릴 때부터 접종 후 퇴실할 때까지 곁에서 부축하며 안내하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “긴급한 모집에도 솔선수범하여 참여해주신 봉사자분들께 깊이 감사드린다”며 “많은 분들의 협조와 도움 덕분에 예방접종이 원활히 진행되고 있으며 접종이 마무리되는 4분기까지 철저한 관리로 구민의 안전을 지키겠다”고 말했다.

