멈춰선 안되는 일 ‘자원봉사’ … 신라대 사회복지학과, ‘사회복지실천 역량 강화 워크숍’ 개최

현장실무 강한 사회복지사 양성 위한 자원봉사 워크숍 열어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 아무리 코로나19가 어렵게 해도 자원봉사 이대로 멈출 순 없다!

신라대학교(총장 김충석) 사회복지학과가 4월 8일 ‘사회복지실천 역량 강화를 위한 자원봉사 워크숍’을 화상회의 플랫폼 ‘줌(Zoom)’으로 개최했다.

사회복지학과는 코로나19 장기화로 자원봉사 활동이 위축된 점을 극복하고자 자원봉사의 필요성에 대한 공감대를 확산하기 위해 이번 워크숍을 마련했다.

사회복지학과는 이번 행사가 현장실무에 강한 사회복지사를 양성하고, 재학생의 사기와 긍지를 높이는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.

행사는 사상구자원봉사센터 이진희 팀장의 자원봉사 교육으로 시작됐다. 이어 재학생 자원봉사 실천 사례 발표, 신입생 자원봉사 기관 연계 등이 이뤄졌다.

이날 자원봉사의 경험을 솔직하고 유쾌하게 풀어낸 선배 학생들의 자원봉사 실천 사례는 신입생의 호응을 얻었다.

행사를 진행한 사회복지학과 노수희 초빙교수는 “자원봉사 활성화를 위해 학과가 직접 기획한 이번 워크숍이 학생의 학문적 성장을 돕고, 나눔의 가치를 되새기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

최선경 학과장은 “자원봉사 프로그램을 다수 운영한 신라대 사회복지학과의 풍부한 경험을 바탕으로 현장실무에 강한 사회복지사를 육성할 것”이라고 말했다.

올해 34주년을 맞이한 신라대 사회복지학과는 현장에 강한 사회복지 실천 중심 교육을 펼치고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr