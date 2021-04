[아시아경제 박준이 기자] 인크로스 인크로스 216050 | 코스닥 증권정보 현재가 56,700 전일대비 800 등락률 -1.39% 거래량 53,545 전일가 57,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"인크로스, '티딜' 성장 가속화 전망"인크로스, 이시간 주가 +10.1%.... 최근 5일 개인 14만 730주 순매도인크로스, 작년 4Q 영업익 53억…전년比 23%↑ close 가 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부를 위해 2억5602만원 규모의 자기주식 보통주 9900주 처분을 결정했다고 13일 공시했다. 주당 처분가액은 2만5861원이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr