원희룡 "日 오염수 방류, 법적 대응할 것"

[아시아경제 금보령 기자] 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 태평양에 방류하기로 한 데 대해 원희룡 제주도지사는 법적 대응까지 나설 것이라는 입장을 내놨다.

원 도지사는 13일 국회에서 기자회견을 열고 "내일부터 당장 전문가들과 논의해 국제법과 국내법상 대응방안을 마련하겠다"고 밝혔다. 일본 정부는 이날 오전 후쿠시마 제1원전 물탱크에 보관하고 있는 오염수를 법정 기준치 이하로 낮춘 뒤 약 30년에 걸쳐 바다에 방류하기로 결정했다.

이에 원 도지사는 "바다를 공유한 인접국과 국민들에 대한 폭거로 엄중 규탄한다"며 "일본 정부는 자국민뿐만 아니라 한국과 중국 등 인접국들과 해당 국민들에게 오염수에 대한 정확한 정보를 공유할 의무를 지니고 있다. 오염수 처리방식에 대한 최종결정 또한 인접 국가와 적극적인 협의를 통해 결정했어야 한다"고 비판했다.

원 도지사는 "이제 말할 때가 아니라 행동할 때가 됐다"며 "제주 주재 일본 총영사를 초치하고, 일본 대사와 면담을 통해 강력한 항의를 전달하겠다”고 강조했다.

이어 그는 "제주를 비롯한 부산과 경남, 울산, 전남까지 5개 지자체가 오염수 저지 대책위를 구성하여 강력하고 효과적인 대응을 시작하겠다"고 덧붙였다.

정부에게도 '유감 표명' 이상의 것을 요구했다. 원 도지사는 "5인의 유엔 특별보고관들도 지난달 11일 오염수의 태평양 방류 추진은 '환경 및 인권에 중대한 위험'이라는 성명을 일본 정부에 전달했다. 그린피스 사무총장도 일본의 방류 결정이 유엔해양법협약을 위반했다고 지적했다"며 "정부가 할 수 있는 모든 조치를 취하길 바란다"고 말했다.

미국 국무부가 사실상 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류를 지지하는 입장을 낸 데 대해 원 도지사는 기자들과 만나 "미 국무부는 나름대로 여러 가지 미국 정부 기준을 갖고 얘기한 것으로 보는데 우리가 미국의 기준을 받아들여야 할 의무가 없다“며 "미국과 한국의 입장이 다르다고 해도 근본적인 외교관계에 문제가 생기는 걸로 받아들일 필요는 없다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr