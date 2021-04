함양군 노인시설 코로나19 예방 … 화이자 백신 접종 실시

개소당일 접종 요양시설 집단감염에 대해 선제대응 할 계획



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 오는 15일 함양군예방접종센터 개소에 맞춰 노인주야간복지시설(이하 노인시설) 11개소 315명에 대해 화이자 백신 접종을 실시한다고 밝혔다.

이는 노인시설 전체 접종대상자 359명 대비 동의율 87.7%로 건강문제 등으로 부득이 미동의 한 대상을 제외한 시설 내 종사자 및 이용자 전체를 개소당일 접종해 최근 도 내 발생하고 있는 요양시설 집단감염에 대해 선제대응 할 계획이다.

이날 접종을 위해 오전 9시부터 오후 4시까지 접종시간을 사전 배정하고, 각 시설별로 대상자 이송 연습을 통해 접종대상자의 안전한 접종이 진행 될 수 있도록 만전을 기하고 있다.

또한 접종기간 내 건강호전 등으로 접종의사가 변경 될 경우 접종 실시해 접종률 제고를 통한 집단면역 확보를 위해 노력 해 나갈 예정이다.

군 관계자는 “안전한 접종을 통한 지역사회 코로나19 전파 차단과 집단면역 확보를 위해 보다 많은 대상자가 접종 할 수 있도록 접종에 적극적으로 참여 부탁드린다”라고 밝혔다.

