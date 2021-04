승리에 취한 국민의힘, 지도체제 놓고 갈등

유승민 등 집단지도체제 선호

당내선 단일지도체제 목소리



일각선 김종인 재추대론 등장

국민의당과 합당도 지지부진

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자, 박준이 기자] 국민의힘이 ‘포스트 김종인’ 체제를 놓고 진통을 거듭하고 있다. 차기 지도부 체제를 놓고 당 내 의견이 엇갈리는 가운데 김종인 전 비상대책위원장 재추대론은 여전하다. 국민의당과 합당 논의는 속도를 내지 못하고 있다. 국민의힘 차기 지도부 체제 갈등은 전당대회를 앞두고 현재의 단일지도체제를 유지하자는 측과 집단지도체제로 바꾸자는 의견이 맞붙으면서 비롯됐다. 단일지도체제는 당대표와 최고위원 경선을 별도로 치르는 방식이고, 집단지도체제는 통합해 선출한 후 순위에 따라 대표와 최고위원을 뽑는다.

국민의힘 비상대책위원인 성일종 의원은 13일 MBC 라디오에 출연해 "집단지도체제는 계파가 있을 때 주로 계파의 이익을 조정하기 위해서 하는 것인데, 당에는 계파가 없다"면서 "굳이 집단지도체제로 새로운 시스템을 도입해서 혼란스러울 필요가 있겠느냐고 하는 것(이야기)이 의원들 사이에서 많이 오가고 있다"고 말했다.

앞서 지난 8일 유승민 전 의원은 김무성 전 의원이 이끄는 국민의힘 전현직 의원 모임 ‘마포포럼’ 세미나에서 "집단지도체제를 구성하면 다양한 목소리와 의견이 반영될 수 있다"고 주장한 바 있다. 김무성 전 의원 역시 "스피커를 한 사람이 독점하니 우리 당에 사람이 없다는 얘기가 나왔다"며 집단지도체제의 필요성에 공감했다.

원내와 원외에서 각각 다른 목소리가 나오는 것이다. 한 국민의힘 재선의원은 "대선을 앞둔 국면에선 지도체제를 변화시키는 데 에너지를 소비하기보단 민심을 읽고 국민들에게 다가갈 수 있는 방법으로 당력을 모아야 한다"고 말했다.

일각에선 김 전 위원장 재추대론도 나온다. 당장은 아니더라도 김 전 위원장이 결국 국민의힘과 다시 손을 잡을 것이란 전망이다. 윤석열 전 검찰총장, 안철수 국민의당 대표, 홍준표 무소속 의원 등 야권의 대선 후보 지지율 1~3위가 모두 국민의힘 밖에 있는 상황라는 점도 고려돼야 한다. 엄경영 시대정신연구소장은 "김 전 위원장이 바깥에서 윤 전 총장과 연대한 뒤 국민의힘이 부탁할 때 들어가는 게 아니라 ‘접수’하는 모양새가 될 확률이 높다"고 분석했다.

그런가 하면 국민의당과의 합당 논의는 신경전이 계속되고 있다. 국민의힘은 국민의당의 의사 표시가 없을 경우 다음 주엔 전당대회 준비위원회를 꾸려 당대표를 먼저 선출한다는 방침이다. 국민의힘 관계자는 "전당대회 준비위원회를 원래 어제(12일) 출범시킬 계획이었는데 국민의당 입장에 대한 명확한 설명이 없어서 다음 주 목요일(22일)을 (출범) 기한으로 정했다"고 말했다. 국민의당에서 합당 형식과 방법에 대해 원하는 조건을 끝까지 제시하지 않을 경우 일단 지도부 선출부터 먼저 하겠다는 것이다. 하지만 이 역시 가변적이다. 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행은 이날 원내대책회의 후 기자들과 만나 "국민의당 타임스케줄 때문에 저희가 미뤄뒀다"면서 "우리가 먼저 전준위를 발족하면 국민의당 무시하고 일방적으로 한다는 오해 받을 수 있기 때문에 원래는 목요일쯤 하려고 했으나 국민의당 타임스케줄 따라서 변화가 있을 수 있다고 예상하고 있다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr