임기주 한맥CC 회장 "제6대 한국대중골프장협회장 취임"

임기주 한맥CC 회장이 제6대 한국대중골프장협회장에 취임했다.

12일 서울 잠실 시그니엘서울에서 열린 2021년도 정기총회에서 임 회장을 만장일치로 선임했다. 문호 다이아몬드CC 사장과 김태우 금강센테리움CC 사장을 감사로 뽑았다. 임 회장은 취임사에서 "골프장 체육시설 안전관리 강화, 골프장 분야별 전문인력 교육, 4차산업 기술을 응용한 경영효율성 제고, 코스관리 및 노사관리 분야 등을 적극적으로 지원하겠다"고 약속했다.

협회는 새해 주요 사업계획도 발표했다. 골프장 종사자의 업무능력 향상을 위해 골프장 코스관리장비 운용 및 정비사, 체육시설 안전관리사, 캐디 국가 등록 민간자격증 제도의 시행, 코스관리 자문사인 비엔비케이의 현장방문 진단 및 자문 활성화, 노무 전문법인 해닮과 협조를 통한 회원사 노무업무 지원, 골프장 안전·위생 매뉴얼 증보판 발행, 안전관리 전문기관과의 업무협약 등이다.