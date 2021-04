한미 에너지장관, 기존 국장급 '에너지정책대화' 장관급 격상 등 협력 강화키로

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국과 미국 정부가 국장급 협력 채널인 '한미 에너지정책대화'를 장관급으로 격상하는 등 양국간 에너지 협력을 확대하기로 했다.

산업통상자원부는 성윤모 장관이 12일 정부세종청사에서 제니퍼 그란홈 미국 에너지부 장관과 '한미 에너지 장관회담'을 화상으로 열고 이 같은 내용을 논의했다고 밝혔다.

산업부 관계자는 "양국은 교역·투자 확대 등 에너지 분야의 상호 호혜적 성과를 공유하고, 친환경·저탄소 에너지신산업 육성 등 한미 정책 기조가 동일한 방향이라는 점에서 지속적인 협력 필요성에 동의했다"며 "에너지정책 협력채널 격상과 청정에너지 분야 기술협력 강화 등 한미 양국간 에너지 협력 확대방안에 대해 논의하고 공감대를 형성했다"고 설명했다.

아울러 양국은 미국 주도의 기후정상회의(4월)와 한국 정부가 준비 중인 P4G(녹색성장 및 2030 글로벌 목표를 위한 연대) 정상회의(5월)의 성공적 개최를 위해 상호 노력해나가기로 했다.

이 자리에서 성 장관은 "한미 양국이 2050년 탄소중립 목표 선언을 계기로 친환경·저탄소 분야에 대한 적극적인 투자를 통해 기술혁신과 신산업 육성 및 양질의 일자리 창출 추진 등 양국간 정책목표와 방향이 일치한다"며 "양국간 에너지 분야 협력이 석유와 가스 등 전통적인 분야를 넘어 전기차 배터리, 태양광, 수소 등 친환경 에너지 분야로 확산되고 있으며 이를 더욱 가속화시킬 필요가 있다"고 강조했다. 이에 대해 그란홈 장관은 "기후변화 대응을 위한 노력이 특정 국가를 넘어 긴밀한 글로벌 협력을 필요로 한다는 점에 동의한다"고 화답했다.

특히 양국 장관은 LG에너지솔루션과 SK이노베이션간의 이차전지 분쟁의 원만한 마무리를 계기로 양국 정부와 기업간 관련 분야 협력이 보다 확대될 수 있도록 상호 노력해 나가기로 했다.

한편 산업부는 이번 회담의 논의결과를 실질적 성과로 이어나가기 위해 양국 협력채널을 통해 구체적 협력방안을 논의해나갈 계획이다.

