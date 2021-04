한국앤컴퍼니 조현식 대표 사임

[아시아경제 최대열 기자] 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 18,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 166,014 전일가 18,450 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 '형제의 난' 한타家 주총서 조현식 부회장 사실상 '판정승'(종합)'형제의 난' 한국타이어 주총 D-1…3%룰로 혼돈주총 표대결 앞둔 경영권 분쟁株…숨죽인 주가 close 는 각자 대표이사였던 조현식씨가 물러났다고 12일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr