스타필드 시티 스타가든 새단장…“봄꽃으로 꾸민 도심 속 정원”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계프라퍼티는 12일 지역밀착형 라이프스타일 센터 스타필드 시티(위례·부천·명지)가 가까운 도심에서 화사한 봄꽃을 마음껏 감상할 수 있도록 스타가든 봄맞이 새단장을 마쳤다고 밝혔다.

스타가든은 쇼핑몰 내에서 계절감을 느낄 수 있는 스타필드 시티의 옥상정원으로 꽃밭, 잔디쉼터, 산책로, 펫파크 등으로 구성됐다. 스타필드 시티 고객 누구나 출입 가능하며, 가족, 연인, 친구, 반려견과 사진을 찍는 등 여유롭게 휴식을 취할 수 있다.

스타필드 시티는 이번 봄을 맞아 스타가든에 마가렛, 비올라, 제라늄, 루피너스 등 20여 종의 꽃과 식물을 심어 경쾌하고 화사한 봄 분위기를 연출했다. 스타필드 시티 부천과 위례에 심은 초화만 총 7000본에 달해 스타가든 곳곳을 봄꽃으로 가득 채웠다.

스타필드 시티 부천 스타가든은 봄꽃과 함께 구불구불 미로잔디, 토끼굴 놀이터 등 아이들 체험공간이 있다. 또한 1층에 위치한 스텝가든과 반달가든에도 초화화단을 조성해 오가는 사람들이 봄꽃의 사랑스러움을 만끽할 수 있다. 스타필드 시티 위례 스타가든에서는 들풀에 가우라 꽃이 어우러져 봄기운 물씬 나는 초원으로 변신한 메도우가든을 만나볼 수 있다. 스타필드 시티 명지의 스타가든에서는 봄꽃과 함께 부산 바다를 한눈에 볼 수 있다.

스타필드 고양, 코엑스몰도 다채로운 봄꽃행사로 고객들을 맞이한다. 스타필드 고양은 오는 13일부터 21일까지 고양국제꽃박람회와 화훼농가 돕기 플라워 팝업 스토어를 연다. 스타필드 코엑스몰은 별마당 도서관에서 오는 18일까지 튤립, 수선화 등 생화로 도서관을 장식하고 봄과 어울리는 다양한 테마의 시를 소개하는 봄날의 시 행사를 진행한다.

신세계프라퍼티 관계자는 “완연한 봄 날씨가 이어지고 있는 가운데, 집에서 가까운 스타필드와 스타필드 시티 스타가든에서 활짝 핀 봄꽃을 보며 지친 마음을 달래고, 마음껏 힐링하시기 바란다”고 말했다.

