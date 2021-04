우수 활동 팀 입사 우대…하나금융, 스마트 홍보대사 모집

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹이 다음달 2일까지 전국 대학생을 대상으로 제 15기 스마트 홍보대사를 모집한다고 12일 밝혔다.

이번에 선발되는 스마트 홍보대사 15기는 향후 6개월 동안 하나은행, 하나금융투자, 하나카드 등 하나금융그룹의 주요 관계사에 매칭되어 그룹 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 홍보하고, MZ세대와의 소통창구 역할을 수행할 예정이다.

특히 축구, 농구, 골프로 구성된 하나금융그룹 스포츠단과의 연계 활동과 유튜브 채널 ‘하나TV’를 통한 콘텐츠 마케팅 경험은 스마트 홍보대사의 매력 포인트로 기대된다.

제 15기 스마트 홍보대사는 4~5명으로 팀을 구성한 후 대표1인이 공식 홈페이지에서 지원 가능하다. 최근 언택트 기조에 따라 서류전형과 비대면 면접을 거쳐 총 12개 팀(60명 상당)을 선발하며, 활동 수료자와 우수 활동 팀에는 총 상금 1000만원의 수상 기회와 향후 입사지원 시 우대 혜택이 제공될 예정이다.

하나금융그룹 관계자는 “이번 스마트 홍보대사는 그룹의 ESG 경영 전파에 중점을 두고 유튜브 채널 등을 통한 마케팅 활동에 초점을 맞췄다”며, “MZ세대와의 소통에 함께할 대학생들을 기다린다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr