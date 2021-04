[아시아경제 황준호 기자] 국내 채권형 펀드 시장에 자금이 다시 들어오기 시작했다.

12일 금융투자협회에 따르면 지난 8일 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 채권형 펀드 시장에는 1382억원의 자금이 들어왔다. 지난 7일에는 444억원이 순유출되면서 이달 들어 지속된 순유입 세를 저지한 바 있다. 해외 채권형 펀드는 같은 날 25억원이 빠져 나갔다.

국내 주식형 펀드 시장에서는 243억원이 순유출됐으며 해외 주식형 펀드 시장에서는 222억원이 들어왔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr