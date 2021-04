진주시, 유흥시설 방역 '원 스트라이크 아웃' … CCTV 설치 의무화

편 전화 체크인 설치 지원 등 방역망 구축에 만전



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 최근 유흥주점과 관련한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 지속됨에 따라 관내 유흥시설(유흥주점, 단란주점)에 대한 방역관리를 강화키로 했다고 11일 밝혔다.

현재까지 진주시가 철저한 방역 수칙 관리와 엄격한 차단방역 노력을 기울인 결과 유흥시설을 통한 감염사례는 지금까지 단 한 건도 발생하지 않았다.

진주시는 출입자 관리, 감염 요인에 대한 대응력 확보, 확진자 발생 시 신속한 수습과 대처가 중요하다고 보고 유흥시설 출입자에 대햔 열 체크와 호흡기 증상 유무를 철저히 확인토록 했다.

진주시 관계자는 "시설 운영자뿐만 아니라 이를 이용하는 시민들의 적극적인 참여와 협조 없이는 그 어떤 방역 조치도 효과를 기대할 수 없다"며 "모두가 방역 파수꾼이라는 책임감과 사명감으로 관심과 협조를 당부드린다"고 전했다.

