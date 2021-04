한경연 "국내 기업 58%, 올해 국내투자 미정·축소"

한경연, 매출 500대 기업 올해 투자 계획 설문조사

[아시아경제 우수연 기자]코로나19 재확산에 따른 글로벌 경제에 불확실성이 확대되면서 국내 기업들의 절반 이상이 올해 투자 계획을 세우지 못하거나 축소할 것으로 나타났다.

11일 한국경제연구원이 매출액 500대 기업을 대상으로 올해 투자 계획을 설문한 결과 응답한 100개 기업 중 올해 투자 계획을 아직 수립 하지 않았거나 작년 대비 투자를 줄일 것이라고 답한 기업이 58%에 달했다.

투자 계획이 없거나 미정인 기업이 48%, 축소 10%, 작년 수준 21%으로 나타났으며 투자를 확대하겠다고 답한 기업은 21%에 그쳤다. 추광호 한경연 경제정책 실장은 "최근 경기 회복 조짐에도 불구하고 기업들은 여전히 국내 투자를 공격적으로 확대하지 못하고 있다"며 "기업 투자 활성화를 위한 제도적 뒷받침이 어느 때보다 중요하다"고 말했다.

한경연은 지난해에도 매출액 500대 기업 중 과반이 투자를 줄였으며 올해도 이같은 흐름이 나타날 가능성이 높다고 전망했다. 다만 지난해 기준 500대 기업의 총 투자금액은 82조4000억원으로 올해 전체 투자금액은 삼성전자 등 일부 대기업의 투자 결정에 연동될 것이라고 전망했다.

기업들은 올해 투자를 늘리지 않는 이유로 ▲코로나 재확산 등 경제 불확실성(49.3%) ▲주요 프로젝트 종료(21.5%) ▲경영악화로 인한 투자여력 부족(15.2%) 등을 꼽았다. 기업관련 규제 입법 또는 투자인센티브 축소 등 제도적 이유로 투자를 늘리지 않겠다는 응답도 14%에 달했다.

국내 투자 환경 만족도는 100점 만점에 45.5점에 그쳐, 기업들은 대체로 국내 투자환경을 부정적으로 평가하는 것으로 나타났다. 국내 투자환경을 부정적으로 평가한 기업 비중은 28%로 긍정적으로 평가한 기업 비중인 11% 보다 약 2.5배 많았다.

투자활성화를 위해 정부나 국회가 추진해야 할 정책으로는 규제완화(47%), 금융지원(43%) , 세제지원(41%) 등을 꼽았다. 투자를 가로막는 주요 규제로는 지자체 인허가 및 심의규제(23.6%), 환경규제(18%), 고용 및 노동관련 규제(18%), 영업활동 제한(16.2%) 순이었다.

해외 투자는 해외 공장을 운영하는 기업의 75.4%가 올해 투자 규모를 작년 수준으로 유지하거나 확대할 것이라고 응답했다. 이는 이는 국내투자 규모를 작년 수준으로 유지 또는 확대할 것이라고 응답한 비율(42%)보다 1.8배 높은 수치다. 해외 투자 이유로는 현지시장 공략이 67.1%로 가장 많았고, 저렴한 인건비(17.7%), 낮은 규제 부담(6.3%) 순으로 나타났다.

