라온테크, 증권신고서 제출…5월 코스닥 이전 상장 추진

로봇 자동화 시스템 전문 기업인 라온테크가 코스닥시장 이전 상장을 위해 증권신고서를 제출했다고 9일 밝혔다.

총 공모 주식 수는 50만주다. 주당 공모가 희망 범위는 1만2800∼1만5800원으로 공모 예정 금액은 최대 79억원이다. 오는 26∼27일 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤, 내달 3∼4일 공모 청약을 받는다. 상장은 5월에 예정돼 있다. 대표 주관사는 KB증권이 맡았다.

2000년 설립된 라온테크는 반도체 제조 공정에 활용되는 산업용 로봇 등을 개발·생산하는 기업이다. 현재 코넥스시장에 상장돼 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr