[인터뷰] 나몰라패밀리가 '김'으로 도전장을 내민 이유

'김' 사업 도전장 내민 나몰라패밀리 김경욱, 김태환 인터뷰

[아시아경제 김진선 기자] "나몰라~ 패밀리 패밀리 패밀리"

과거 SBS 예능 ‘웃찾사’의 핵심 멤버로 항상 신선하고 중독성 높은 개그를 선보였던 나몰라패밀리(김경욱, 김태환, 고장환). ‘개그’를 통해 대중과 소통하던 김경욱과 김태환이 최근 다른 소통 창구를 마련했다. 바로 식품이다.

“먹는 걸 워낙 좋아하다보니....진성성이 느껴지지 않나요?(웃음)”

질문을 건네자 마자, 기.승.전. 개그다. 하지만 ‘진정성’이라는 표현은 진심이다. 브랜드가‘미스터 김’이란다. 언뜻 너무 장난스럽지 않나 싶지만, 또 생각을 더 해보면 신선하고 파격적이기도 하다. 개그와 웃음으로 포장했지만, 무대에서 보인 열정과 열의만큼 얼마나 많은 시간 고민하고 준비했는지 느껴진다. 우리를 배꼽 잡게 했던 나몰라패밀리 김경욱, 김태환이 준비한 식품 시장, 그리고 김으로 도전장을 내민 이유는 무엇일까.

이하 김경욱, 김태환의 일문일답. (인터뷰는 코로나19로 인해 서면으로 진행됐다.)

Q. 안녕하세요! 근황이 궁금해요~어떻게 지내고 게신지 인사 한마디 해주세요!

“유튜브 ‘나몰라패밀리 핫쇼’를 통해 다양한 콘텐츠를 만들고 있어요. 연말에 있을 ‘핫쇼’ 공연도 준비 중이고요.”

Q.‘나몰라핫쇼핑’에 대해서도 말씀해주세요. 어떻게 식음료 세계로 들어오게 됐나요?

“라이브 커머스 시장이 커지리라 생각돼서 초반에 선점하려고 시작했어요. 둘 다 먹는 것을 좋아하다 보니, 자연스럽게 이쪽으로 눈을 뜨게 된 거 같아요. 진정성이 느껴지지 않나요?(웃음).”

Q. 왜 ‘김’이고, 어떻게 준비하셨나요?

“첫 상품으로 어떤 것이 좋을까 고민을 정말 많이 했어요. 그러다가, 10년 넘게 먹어오던 동양수산의 김이라면 괜찮겠다 싶었어요. 또 패키징을 하면 제품의 비주얼을 통해 재미도 줄 수 있을 거라고 생각돼 ‘미스터김’을 기획했죠.”

Q. 방송에서 호흡을 맞출 때와 사업 상대가 된 두 분의 달라진 점이 있다면요?

“17년이라는 세월을 함께 하다 보니, 각자의 포지션이 확실해요. 사업을 기획하면서도 지켜오던 포지션을 최대한 유지하려고 했지요. 그러다 보니 일의 진행도 빠르고 소통도 바로바로 되더라고요. 달라진 점보다 사업을 할 때도 잘 맞는다는 생각을 다시 하게 됐어요.”

Q. 사업 파트너로서의 서로에 대한 생각도 궁금해요!

“서로의 성향이 너무 다르다 보니, 각자가 놓칠 수 있는 부분을 체크하기 수월해요. 제품 제작이나, 마케팅할 때도 가치관, 아이디어가 많이 다른데 조율하는 과정에서 더 좋은 의견이 나오고, 결과물도 좋더라고요.”

Q. 표지 디자인도 개성 넘쳐요. 촬영 콘셉트나, 촬영 에피소드가 있으면 알려주세요.

“표지 촬영할 때 사진 작가님이 여성 분이었어요. 너무 멋있다고 연락처 좀 알려줄 수 있냐고 했는데, 이런 일이 하도 많아서 당황하지 않고 정중히 거절했지요. 딱히 에피소드가 없어서 지어내 봤습니다(웃음).”

Q. 브랜드의 강점에 대해서도 말씀해 주세요.

“보통 김의 함유량이 적어서 대외적으로 내세우지 못하는 경우가 많아요. 하지만 ‘미스터 김’은 자신 있게 높은 김의 함유량을 내세우고 있어요. 적당히 짠맛이라 남녀노소 반찬으로도 좋고요. 패키징 이미지도 인테리어 소품으로 가능할 정도로 재밌어요.”

Q. ‘김’이 밥이랑 먹어도 맛있지만, 안주로도 최고잖아요! 어떤 술과 먹으면 더 맛이 좋을까요?

“어떤 술을 마시더라고 다 잘 어울릴 거예요. 추천해주고 싶은 조합은 투게더(아이스크림)인데요! 예상치 못한 맛에 놀랄 수 있어요. 한 번 도전해보길 추천해요.”

Q. 평소에도 요리나 음식에 대해 관심이 많으신가요? 두 분의 소울푸드와 이유가 궁금해요

“돼지 목살 김치 볶음이요. ‘미스터김’이랑도 잘 어울리는데, 밥 양보다 고기 양을 더 많이 넣고 볶아서 김에 싸서 드시면 돼요. 안주로도 최고겠죠?”

Q. ‘나몰라핫쇼핑’의 앞으로의 계획도 궁금해요

“품질과 재미, 두 가지를 모두 충족시킬 수 있는 제품으로 찾아뵐게요”

사진 = 나몰라패밀리 제공

김진선 기자 carol@asiae.co.kr