오세훈 서울시장이 9일 서울 은평구 서북병원을 방문하고 있다. 이날 오 시장은 의료진과 근무자들의 현장의 목소리를 듣고, 코로나19 대응을 위한 공공의료 체계를 면밀히 점검했다./김현민 기자 kimhyun81@

