이삭엔지니어링, 공모가 1만1500원 확정

[아시아경제 박형수 기자] 스마트팩토리 전문업체 이삭엔지니어링이 공모가를 1만1500원으로 확정했다고 9일 밝혔다.

지난 6일부터 이틀 동안 진행한 기관 투자가 대상 이삭엔지니어링 공모주 수요예측 결과 경쟁률 1427.15 대 1을 기록했다. 전체 공모 물량의 73.1%인 153만5000주를 모집하는 데 21억9068만주가 몰렸다.

전량 신주 발행으로 진행한 공모를 통해 조달할 자금은 총 242억원이다. 공모 자금은 상장 후 ▲스마트팩토리 요소기술 고도화를 위한 인력 확보 ▲제어반 생산 자동화를 위한 시설투자 ▲다양한 솔루션 개발을 위한 연구개발 투자에 주로 활용한다.

2007년 설립한 이삭엔지니어링은 엔지니어링 전문 기업으로 스마트팩토리 모든 단계를 포괄하는 솔루션을 제공하고 있다. 산업별 프로세스 이해와 엔지니어링 역량을 바탕으로 장기간 안정적인 산업자동화 솔루션을 공급 중이다. 철강 자동화 시스템에서 사업 기반을 닦아 반도체, 플랜트 사업군을 거쳐 최근에는 전기차 2차전지 자동화 솔루션까지 사업영역을 확장했다. 대표적인 고객사로는 SK하이닉스, 현대제철, 포스코 등이 있다.

김창수 이삭엔지니어링 대표는 "스마트팩토리 시장 성장세, 전방 시장의 수혜 기대감과 함께 업계 선도적 위치에서 입지를 다진 기술 역량이 기관 투자가에게 좋은 평가를 받은 것 같다"며 "일반 공모 청약에도 투자자의 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

이삭엔지니어링 일반투자자 청약은 오는 12일부터 13일까지 이틀간 진행한다. 오는 21일 상장할 예정이며 상장 주관사는 신한금융투자다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr