드라마 만드는 이커머스…티몬, 웹드라마 '수상한 소개팅' 공개

유튜브 오리지널 콘텐츠 '티몬 플레이'로 고객과 소통하는 콘텐츠 선보일 계획

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 9일 유튜브를 통해 웹드라마 '수상한 소개팅'을 공개한다고 밝혔다. 티몬은 오리지널 콘텐츠 브랜드인 '티몬 플레이'를 통해 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생) 타깃의 다양한 콘텐츠를 매달 꾸준히 선보인다는 계획이다.

웹드라마 '수상한 소개팅'은 정체 불명의 남자와의 소개팅으로 겪는 티몬 상품기획자(MD)의 수난기를 코믹하게 그려냈다. '한국지리 일타강사 문쌤' 등의 캐릭터로 알려진 유튜버 겸 연기자 문상훈과 인기 웹드라마 '짧은 대본'에서 열연하고 있는 서수민이 주연을 맡았다. 각본과 연출은 '오, 여정' 시리즈와 '신감독의 슬기로운 사생활' 등으로 주목 받은 신지수 감독이 했다.

티몬은 지난 2월부터 '티몬 플레이'라는 브랜드로 유튜브 오리지널 콘텐츠를 선보이고 있다. 티몬 플레이의 첫 웹드라마 '스위트 오피스'는 약 67만회가 넘는 조회수를 기록하며 구독자들의 호응을 이끌어냈다. 웹드라마 공개 이후 18~24세 연령층의 시청 시간은 410%가량 상승하며 웹드라마를 통한 MZ세대 유입 효과가 나타나고 있다. 티몬 관계자는 "향후 티몬 플레이를 통해 잠재적 고객들과 소통하는 콘텐츠들을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr