김근식 "김어준, '정신승리' 하느라 고생 많아"…진중권 "대선 남았으니 내버려 둬라"

김어준 "마지막 방송? TBS는 독립재단"

[아시아경제 허미담 기자] 방송인 김어준씨가 TBS '김어준의 뉴스공장' 폐지가 어렵다는 의견을 밝힌 가운데 김근식 국민의힘 비전전략실장은 8일 "스스로 못 견디고 문 닫게 되면 오세훈 서울시장 말고 고(故) 박원순 전 서울시장을 원망하라"고 말했다.

김 실장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "김어준씨, '정신승리' 하느라 고생 많다"며 이같이 말했다.

그는 "오세훈이 당선됐다고 해서 프로그램 폐지나 진행자 하차 안 한다. 아니 못 한다"면서도 "독립재단인 TBS 교통방송이 설립 취지와 본래 역할에 충실하도록 제자리로 정상화할 수 있게 하는 건 피할 수 없을 것"이라고 지적했다.

이어 "'교통정보 기타 생활정보 제공'이라는 설립목적 그 어디에도 시사 뉴스나 정치방송은 맞지 않는다"라며 "스스로 개선하고 정상화해서 교통방송 설립 취지에 맞는다면 서울시가 연 400억 지원할 수 있지만, 법을 어기고 설립 취지에 어긋나는 편파 정치방송을 계속하려면 서울시 예산지원 없이 '대깨문(문재인 대통령을 맹목적으로 지지하는 사람들을 비하하는 표현) 청취자'들과 함께 자구책을 '독립적으로' 마련하시기 바란다"라고 비꼬았다.

또 김 실장은 "고(故) 박원순 서울시장이 (TBS를) 독립재단으로 만들었기 때문에 방송에 관여하지도 개입하지도 않고 마찬가지로 세금지원도 하지 않을 수 있다"라며 "박 시장 덕분에 '뉴스공장'은 당당한 자립의 길을 걸을 수 있다"고 했다.

해당 게시물에 진중권 전 동양대 교수는 "놔두시라. 더 망하게"라며 "아직 대선이 남았다. 김어준의 역할이 필요하다"라는 댓글을 달았다.

앞서 '김어준의 뉴스공장' 진행자인 김어준씨는 TBS 방송 퇴출 논란에 대해 "마지막 방송인 줄 아는 분들도, 마지막 방송이길 바라는 분들도 많다"며 "하지만 그게 어렵다"고 밝혔다.

이어 "지난 10년에 걸쳐 꼼꼼하게 절차가 만들어졌다. 그 점은 오세훈 당선인에게 감사드린다"며 "시장 시절에 오세훈 당선인은 TBS를 서울시 홍보 방송으로 인식했다. 그래서 방송개입이 많았다. 그러다 보니 그 이후 시장의 영향력으로부터 TBS가 독립되도록 구조가 꾸준히 만들어졌다"라고 설명했다.

또 그는 "TBS도 재단으로 독립이 됐다. 박 전 시장조차 방송 출연을 마음대로 못 했다. 방송 출연을 요청하고 거절당한 적이 있다"라며 "'뉴스공장'이 마지막 방송이길 바라는 보수 지지층은 오세훈 당선인에게 따져라"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr