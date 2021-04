[클릭 e종목]"인크로스, '티딜' 성장 가속화 전망"

키움증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 키움증권은 9일 인크로스 인크로스 216050 | 코스닥 증권정보 현재가 56,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 56,700 2021.04.09 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 인크로스, 이시간 주가 +10.1%.... 최근 5일 개인 14만 730주 순매도인크로스, 작년 4Q 영업익 53억…전년比 23%↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만원을 유지했다. 티딜의 성장으로 실적 개선이 기대된다는 판단에서다.

1분기 인크로스의 매출액은 지난해 같은 기간보다 40% 늘어난 95억원을 기록할 것으로 예상된다. 미디어렙과 티딜에서 각각 66억원, 13억원의 매출을 올렸을 것으로 기대된다. 영업이익은 같은기간 102% 성장한 33억원을 기록했을 것으로 전망된다.

티딜은 내재화된 빅데이터의 활용과 문자메시지, 커머스의 결합이라는 새로운 타입의 시장 확장에 나선 상황이다. 재고 및 운영과 관련한 비용 발생 부담이 적어 다른 커머스와는 달리 수수료 구조의 슬림화 정책을 취할 수 있다. 이남수 키움증권 연구원은 “소비자와 판매자, 플랫폼 3자의 동반 성장 모델로써 최저가를 누리는 소비자, 합리적 수수료 부담의 판매자, 딜 매칭을 통한 플랫폼의 성장이 유기적으로 작용해 거래확장이 나타날 것”이라고 설명했다.

디지털 콘텐츠 성장에 따라 관련 디지털 광고 마케팅 성장 추세는 지속될 것으로 전망된다. 미디어렙 부문의 성장도 지속돼 회사의 캐시카우 역할을 할 것으로 보인다. 휴대폰 사용자를 타겟팅한 티딜 모델도 전면적인 플랫폼 마케팅이 시작되지 않았음에도 불구하고 런칭 이후 꾸준한 실적 상향을 보이고 있다. 이남수 연구원은 "스마트폰과 결합한 인크로스의 비즈니스는 지속 가능한 성장 모델로 자리 잡을 것"이라며 "AI와 결합해 한층 고도화된 광고와 커머스 성과를 달성할 것"이라고 전했다.

올해 매출액은 552억원, 영업이익 256억원으로 각각 전년대비 32%, 72% 늘어날 것으로 전망된다. 티딜에 대한 브랜드 광고 등이 시작되면 신규 고객의 유입이 발생하고, 소비자와 판매자의 재구매·판매 확장으로 이어져 사업 영역을 공고히 할 것으로 기대된다. 이 연구원은 “티딜 실적이 100억원 수준을 달성할 것”이라며 “디지털 콘텐츠 성장과 함께 증가하는 미디어렙과 시너지를 낼 것”이라고 분석했다.

