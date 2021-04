신세계TV쇼핑, '웨스틴 조선 서울' 패키지 판매

디럭스룸 주중 1박 투숙시 F&B 최대 10만원 할인권·조말론 어메니티 5종 증정

이그제큐티브룸 1박, 라운지 조식 및 라운지 혜택 등 8종 구성가 23만9000원

1+1 구매 시 14% 추가 할인…그랜드조선 제주 스위트룸 추첨 행사도



[아시아경제 김유리 기자] 신세계TV쇼핑이 오는 10일 오전 12시35분과 11일 오후 7시25분 '웨스틴 조선 서울' 숙박권 단독 방송을 진행한다고 9일 밝혔다.

봄을 맞아 선보이는 이번 방송에서는 결제 조건에 따라 정상가 대비 최대 65% 할인된 숙박료와 함께 최대 20만원 상당의 식음료 할인권 및 조말론 어메니티 5종, 수영장 및 헬스장 무료 이용권 등을 선보인다.

신세계TV쇼핑 방송 중 '웨스틴 조선 서울' 이그제큐티브룸 1박(23만9000원)을 구매한 고객에게는 라운지 조식과 칵테일 아워 등을 포함한 라운지 혜택(2인 기준), 식음료 10% 할인권, 헬스장 및 수영장 이용권 등을 제공한다. 디럭스룸 1박(18만9000원, 룸 온리) 구매 시에는 식음료 5만원 할인권과 헬스장 및 수영장 무료 이용권을 기본으로 제공한다(2인 기준). 주중 디럭스룸과 이그제큐티브룸 투숙 고객에게는 식음료 5만원 할인권을 추가로 1장 더 지급하고 조말론 어메니티 5종 키트와 엑스트라베드도 제공한다.

평일 디럭스룸 숙박을 이용하는 고객의 경우 최대 10만원 식음료 할인권 혜택을 제공받을 수 있는 혜택 구성이다. 해당 식음료 할인권은 인룸서비스 사용이 가능해 사회적 거리두기를 염려하는 고객들도 편리하게 이용할 수 있다. 1+1 구성을 구매하는 고객에게는 14%의 숙박요금 할인도 추가 제공한다.

이번에 판매되는 상품은 4월14일부터 6월30일까지 제외일자 없이 이용할 수 있다(토요일 및 특수일자 1박 당 7만원 현장 추가 결제). 방송 중 구매 고객에게는 추첨을 통해 그랜드조선 제주 힐 스튜디오 스위트룸 1박권, 아리아 뷔페 식사권 등이 제공된다.

강성준 신세계TV쇼핑 라이프스타일담당 상무는 "이번에 선보이는 웨스틴 조선 서울 봄 패키지 구성은 어떤 판매처에서도 볼 수 없는 단독 구성 상품으로, 고객들에게 만족도 높은 구매 기회가 될 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr