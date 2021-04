[아시아경제 김대현 기자] 충수염 수술을 받은 이재용 삼성전자 부회장의 입원 치료가 길어져 당초 9일로 예정된 구치소 복귀도 연기됐다.

8일 법조계에 따르면 이 부회장의 수술을 담당한 삼성서울병원 의료진은 지난달 19일 수술 후 '3주간 입원 치료'가 필요하다고 진단했다.

의료진은 이 부회장의 상황이 당초 알려진 것보다 안 좋아 최근 서울구치소에 열흘 정도 더 입원 치료가 필요하다는 의견을 낸 것으로 전해졌다.

서울구치소도 이 같은 의견을 받아들여 다음 주까지 치료 경과를 지켜보고, 구치소 복귀 시점을 재논의하기로 했다.

앞선 지난 1월 이 부회장은 '국정 농단' 사건 파기환송심에서 징역 2년6개월을 선고받고 법정 구속됐다. 이후 서울구치소에서 수감 중이던 그는 지난달 19일 충수가 터져 삼성서울병원으로 이송돼 긴급 수술을 받았다.

