바이온 바이온 032980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,440 전일대비 155 등락률 -9.72% 거래량 2,319,360 전일가 1,595 2021.04.08 15:30 장마감 관련기사 바이온, 주가 1400원 (5.26%)… 게시판 '북적'WHO 승인임박?!! SK바이오사이언스 포함한 대장 株!! 주가 훨훨!!오늘도 적중! 임상 발표임박에 '초급등세'! 한번 더 보여드립니다! close 은 8일 기존 최대주주의 최대주주를 김병준외 1인에서 온코트랙외 2인(81.33%)으로 변경한다고 공시했다.

회사 측은 "변경 사유는 조합 출자"라면서 "바이온의 현 최대주주는 더블유글로벌1호조합이며, 금번 출자로 온코트랙이 최다출자자로 변경됐다"고 설명했다.

