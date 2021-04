애경산업, 배스킨라빈스 '민트초코' 적용한 한정판 치약칫솔세트 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 애경산업의 브랜드 ‘2080’은 SPC그룹의 ‘배스킨라빈스’와 협업한 한정판 제품인 ‘2080XBR 민초 치약칫솔세트’를 선보인다고 8일 밝혔다.

'2080XBR 민초 치약칫솔세트'는 최근 ‘민초단’, ‘민초파’를 자청할 정도로 민트초코맛을 좋아하는 사람들이 많아지는 트렌드에 맞춰 배스킨라빈스와 협업을 통해 탄생한 제품이다.

'2080 민초치약'은 치약 제형에 두 줄 무늬 기술을 적용해 민트와 초코 색상을 구현했으며, 상쾌한 민트향으로 개운한 마무리가 가능한 것이 특징이다. 2080 민초칫솔은 미세모를 적용해 치아와 잇몸 틈새를 빈틈없이 부드럽게 관리하는 데 도움을 준다. 또

'2080XBR 민초 치약칫솔세트'는 한정판으로 오는 14일부터 소진 시까지 배스킨라빈스에서 쿼터 이상 구매 시 900원에 만나볼 수 있다. ‘해피오더’ 애플리케이션과 ‘카카오톡 주문하기’를 통해 오는 13일까지 사전예약이 가능하다.

2080 브랜드 담당자는 “‘민트가 치약맛인가?’ ‘치약이 민트맛인가?’와 같은 재미있는 논쟁이 있을 정도로 민트초코에 대한 소비자의 관심과 수요가 증가되고 있다”며 “민트초코맛에 대한 호불호 논쟁 속에서 ‘민초파’와 ‘반민초파’ 모두의 취향을 저격하는 이색제품을 기획하게 됐다”고 말했다.

