[아시아경제 김혜민 기자] 서울 영등포구 대림3유수지 부지에 수영장 등 실내체육시설이 들어선다.

서울시는 7일 제4차 도시계획위원회를 열고 영등포구 대림동 611번지 일대 대림3유수지 내 체육시설 설치를 위한 복개 심의를 조건부 가결했다고 8일 밝혔다.

1976년 만들어진 대림3유수지는 유수지시설과 함께 생태공원, 실외체육시설로 이용해왔다. 이번 복개 심의가 통과됨에 따라 일부 면적(3000㎡)을 복개해 수영장, 대체육관 등 실내체육시설 건립에 나설 예정이다.

서울시는 "유수지의 본래 기능인 방재성능을 충족하면서도 지역필요시설인 체육시설을 설치함으로써 대림동 일대 주민들의 삶의 질을 향상하는데 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

