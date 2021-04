공공기관 취업 도전할 분? 2021 온라인 지역인재 합동채용설명회 개최

8일 온라인 지역인재 채용설명회 누리집 열어



부산혁신도시 11개 이전공공기관 참여, 5월 27일까지

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 8일부터 5월 26일까지 7주간 ‘2021 온라인 지역인재 합동채용설명회’를 연다.

국토교통부와 국가균형발전위원회에서 주최하고 14개 광역지자체에서 공동 주관하는 이번 설명회는 코로나19 확산 방지 및 시민 안전 확보를 위해 지난해처럼 올해도 온라인으로 진행될 예정이다.

채용설명회에는 부산혁신도시 11개 공공기관을 포함, 전국 14개 시도에서 101개 공공기관이 참여한다.

▲혁신도시 지역인재제도 설명 ▲공공기관 취업정보 제공(동영상 포함) ▲취업선배 브이로그(VLOG) 등 다채로운 프로그램으로 지역인재들에게 맞춤형 정보가 제공된다.

부산 혁신도시는 2020년 지역인재 채용률이 33.9%로 전국 10개 혁신도시 평균 28.6%를 상회하는 성과를 보여주고 있다.

해양·금융·영화영상 등 지역특화 산업과의 연계, 대학과의 왕성한 연구·협력, 오픈캠퍼스 등 다양한 지역인재 양성사업으로 지역사회에 기여하고 있다.

코로나19 확산으로 채용일정 연기가 많았던 작년과는 달리 올해는 3월부터 채용이 시작된 한국자산관리공사(채용형 청년인턴 78명 모집)를 비롯해 한국주택금융공사, 기술보증기금(각 70명 내외) 등 각 이전 공공기관에서 차질 없이 지역인재 채용을 진행할 계획이다.

김윤일 부산시 일자리경제실장은 “부산으로 이전한 공공기관 하나하나가 부산의 보물이다”면서, “이전공공기관 등과 협업해 지역의 우수한 인재채용이 늘어나도록 하겠다”고 말했다.

참여를 희망하는 사람은 채용설명회 누리집에서 신청할 수 있으며, 행사는 부산시 서비스금융과가 맡고 있다.

