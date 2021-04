'집창촌' 남아있는 영등포 역세권, 재개발 확정

문래1~3가 정비계획도 수정…5개소로 세분화해 지역특성 반영

[아시아경제 임온유 기자] 집창촌과 노후 공장이 혼재하는 서울 영등포역 일대가 재개발된다.

서울시는 지난 7일 도시계획위원회를 개최하고 영등포구 영등포 도심역세권 도시정비형 재개발 정비구역 및 정비계획 결정안을 수정가결했다고 8일 밝혔다.

대상지는 영등포동4가 431-6 일대 면적 2만3094㎡의 일반상업지역과 준공업지역이다. 영등포역 인근에 위치함에도 집창촌, 노후된 공장이 혼재했다. 총 112동의 건축물 중 44.7%가 성매매 관련 시설이며, 공장·창고는 20.5% 비중을 차지한다. 이에 인근 타임스퀘어와 영등포 역세권 상권과 조화를 이루지 못했다.

.

그러나 영등포는 서울 3도심(한양도성, 강남, 영등포)의 하나로 중심지 기능의 향상과 토지의 합리적 이용이 요구돼 재개발이 결정됐다.

신안산선 건물형출입구를 제외하고는 단일 사업시행지구로 계획했으며, 영등포 상업·업무중심의 고밀개발을 위해 높이는 150m 결정하고, 직주근접 실현 및 도심공동화 방지를 위해 주거용도도 도입가능하도록 했다.

이번 정비계획안은 향후 사업계획을 수립할 때 지침이 되는 공공정비계획으로, 개발용도 및 공공시설 부담계획 등을 포함한 구체적인 사업계획은 주민제안을 통해 확정될 예정이다.

서울시 관계자는 "사실상 서울에 마지막으로 남아 있었던 집창촌이 정비되고, 영등포가 서울의 도심과 서남권의 중심으로 도약하는 데 탄력을 받을 것으로 기대된다"고 말했다.

이날 도계위에서는 영등포구 문래동1~3가 일대 도시정비형 재개발 정비구역 및 정비계획 변경, 경관심의안도 수정가결됐다.

2013년 18만㎡내외의 대규모 정비구역 2개소의 정비계획이 결정됐으나, 사업이 오래동안 추진되지 못해 지역 여건 변화를 반영한 정비계획안의 재정비가 요구돼왔다.

이에 서울시는 구역 내 다양한 지역특성과 계획 실현성, 주민의견 등을 고려해 정비구역을 5개소로 세분화하기로 했다. 경인로변은 중·소규모 블록단위로 개발하는 일반정비형, 문래철공소·창작촌 일대는 필지단위 공동개발을 유도하는 소단위관리방식의 정비계획을 수립했다. 또한, 기존 기계금속 및 문화 산업종사자들을 위한 임대산업공간 확보방안도 마련했다.

서울시 관계자는 "이번 결정으로 경인로변 중심의 준공업지역 개발사업이 탄력을 받고, 기존 산업의 근무환경이 점차 개선됨에 따라 낙후된 도심산업공간이 영등포 도심 위상에 맞게 재편될 것으로 기대된다"고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr